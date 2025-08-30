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Что изменится в работе автолавок и торговли на селе – обсудим с Екатериной Зенкевич в программе «Сенат»

30 августа 2025 16:57
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Требование, которое на днях озвучил глава государства, касается торгового обслуживания в сельской местности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь также крайне важен разумный подход, с учетом в первую очередь человеческих интересов.

Что изменится в работе автолавок и торговли на селе – обсудим с Екатериной Зенкевич в программе «Сенат»-2

Один из вариантов решения чувствительного для сельчан вопроса – организация выездной торговли. Мобильные магазины – это история комплексная: как не отойти от регулярного графика, обеспечить торговые точки на колесах современным оборудованием и как в этой ситуации отследить условия хранения товаров.

А еще обеспечить потребности самых разных групп населения, ведь среди сельчан немало пожилых, а также маломобильных граждан. Все они должны иметь доступ к качественным продуктам питания. Этот вопрос также в поле зрения сенаторов.

Что изменится в работе автолавок и торговли на селе – обсудим с Екатериной Зенкевич в программе «Сенат»-4

Екатерина Зенкевич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Что касается периодичности работы наших автолавок, то сегодня они устанавливаются местными исполкомами. И то, что касается населенных пунктов до 200 человек, у нас два раза в неделю в любую погоду всегда автолавка обязана доехать. Если касается населенных пунктов от 200 до 300 человек, то до трех раз. У нас автолавка иногда ездит тогда, когда есть стационарный магазин или павильон – это как дополнительная услуга. Но люди говорят, что хотят, чтобы было больше товара. И здесь надо им идти навстречу, потребитель здесь главный, к нему надо прислушиваться. 

Очередная актуальная тема в новом выпуске программы «Сенат» на СТВ. Не пропустите – в это воскресенье, 31 августа, в 16:45. 

# Торговля в Беларуси # Екатерина Зенкевич

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