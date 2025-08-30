Что изменится в работе автолавок и торговли на селе – обсудим с Екатериной Зенкевич в программе «Сенат»

Требование, которое на днях озвучил глава государства, касается торгового обслуживания в сельской местности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь также крайне важен разумный подход, с учетом в первую очередь человеческих интересов.

Один из вариантов решения чувствительного для сельчан вопроса – организация выездной торговли. Мобильные магазины – это история комплексная: как не отойти от регулярного графика, обеспечить торговые точки на колесах современным оборудованием и как в этой ситуации отследить условия хранения товаров. А еще обеспечить потребности самых разных групп населения, ведь среди сельчан немало пожилых, а также маломобильных граждан. Все они должны иметь доступ к качественным продуктам питания. Этот вопрос также в поле зрения сенаторов.