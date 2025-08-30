Школа оказалась на грани закрытия, но родители смогли отстоять ещё один учебный год – рассказываем

Закрыть нельзя оставить! Знаки препинания в ситуации со школами и детскими садами в небольших деревнях расставил Президент. Оптимизация сельских учреждений образования должна проходить взвешенно и разумно, учитывая интересы детей и родителей. Таково требование главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безусловно, необходимо придерживаться экономической целесообразности. В случаях, где эффективнее задействовать подвоз детей, нужно идти и на это. Но прежде – детально изучить вопрос и оценить, как это отразится на людях. Когда здравый смысл побеждает – репортаж Кристины Протосовицкой.

Осиповичи – небольшая деревня Дрогичинского района, где живет порядка 200 жителей. В местной школе 1950-х годов 1 сентября за парты сядут 47 учеников. А из самих Осиповичей и того меньше – 12, остальных ребят подвозят из соседних 5 деревень. В лучшие советские времена здесь обучались порядка 100 школьников. В этом году ни одного первоклассника, без 6 класса и 10-й под вопросом – с горечью отмечает директор школы Василий Дубовик. Школа оказалась на грани закрытия.

Василий Дубовик, директор Осиповичской средней школы:

Это тенденция такая. Проблема с демографией. Количество жителей в деревне с каждым годом становится все меньше и меньше. Может быть, проблема в том, что тут мало уделялось времени трудоустройству жителей и все, кто оканчивал школу и получал образование, не могли у нас в деревне устроиться. Школа является одной семьей. Классы небольшие, и поэтому на каждом уроке учитель может персонально поработать определенное время и уделить очень много времени каждому ученику. На защиту родной школы и 18 учителей стали ученики и родители. Мама 7 детей Людмила Шумило – одна из тех, кто отстаивал еще один учебный год в родных стенах для 7 выпускников.

Людмила Шумило, жительница деревни Осиповичи:

Это было важно, потому что для старших классов адаптация в другой школе – очень тяжело. Приехали из области и все-таки решили нам помочь. Очень хорошо отнеслись, поговорили с нами и дали нам хотя бы годик. Будем искать школу, в которую будут ходить наши дети. В нашей деревне построен комплекс. И если приезжают молодые семьи, у нас есть молодая семья с ребеночком маленьким, ему нужно ходить в сад. Им сложно будет отправить на автобус, рано утром надо на работу. Это сложности для людей. Они просто не будут сюда ехать и селиться. А так, школа рядом, детский сад есть – это большой плюс для деревни. В Осиповичах работает и дошкольная группа для 6 детей, а в штате – 2 специалиста. Если подвоз школьников разумен, то детсадовцев – не факт. Подход Президента в этом вопросе откликается каждому сельскому родителю, большинство из которых трудятся в хозяйствах и крайне востребованные специалисты. Но только если уверены, что дети под присмотром.