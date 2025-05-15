В Гродно завершается строительство уникального корпуса кардиологического центра

Кардиопомощь на новом уровне. Пилотный проект будет реализован в Гродно. Это станет возможным после введения в эксплуатацию нового корпуса кардиологического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его строительство уже на завершающей стадии. Сейчас в помещениях занимаются чистовой отделкой и готовятся к приему медицинского оборудования. В распоряжении врачей будет современное оборудование, включая ангиограф, магнитно-резонансный и компьютерный томографы. Новшеством станет так называемая шоковая операционная для оказания экстренной помощи в критических случаях. Такой формат расширяет возможности хирургической бригады и значительно увеличивает шансы тяжелых пациентов.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Такого в республике еще нет. Здесь основной принцип: не пациента возят к специалистам, а реанимация на первом этаже, чтобы специалисты с других этажей и других помещений приходили сюда, где сосредоточено и три койки для оказания скорой медицинской помощи тяжелым экстренным, и сразу же те аппараты, которые это выявят, диагностические.