Будущее поселка Восточный в Минске: 6 новостроек, многоуровневый паркинг, детский сад, поликлиника, торговый центр и метро

До 1970 года на территории поселка Восточный размещался танковый полк 120-й дивизии Министерства обороны. Тогда это был классический военный городок с огороженной территорией, контрольно-пропускными пунктами на въездах и компактными пятиэтажками. Спустя годы эту территорию включили в состав Минска, и началась массовая застройка.

Еще в 2006 году Минский горисполком утвердил план комплексной реализации градостроительного проекта. И уже сегодня территория поселка представляет собой современный жилой район, который не перестает преображаться.

Сейчас территория бывшего военного городка разделена на семь микрорайонов. Часть из них уже имеет свою современную архитектуру и налаженную инфраструктуру.

Третий жилой массив пока свободен для застройки, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Уже в скором времени здесь появятся шесть 19-этажных домов общей площадью до 45 тысяч квадратных метров. Рядом для жителей микрорайона планируют возвести многоуровневую стоянку на 500 машин и плоскостную автостоянку на 240 мест.

Для создания полноценной жилой среды в третьем микрорайоне планируют построить детский сад на 190 мест и общеобразовательную школу для 510 учащихся. Ближе к проспекту Независимости расположится общественный центр.

Александр Пищ, руководитель проекта застройки микрорайонов «Уручье-3», «Уручье-4»:

В общественном центре запланировано строительство взрослой поликлиники на 850 посещений в смену. Кроме того, планируется проектирование и строительство детско-юношеской спортивной Академии гандбола.

В застройке четвертого микрорайона близлежащая автомагистраль стала препятствием для возведения на данной территории жилых домов. Здесь появятся объекты общественного назначения.

Александр Пищ, руководитель проекта застройки микрорайонов «Уручье-3», «Уручье-4»:

Планируется в микрорайоне № 4 строительство торгового комплекса общей площадью до 25 тысяч квадратных метров, в состав которого будут включены гипермаркет общей площадью 10 тысяч 900 квадратных метров, магазин специализированных товаров, два кафе. Также запроектирована новая улица (проектируемая № 5). Планируется строительство автозаправочной станции.

В составе торгового центра планируется строительство двух остановочных пунктов по улице Рогачевской. Здесь же будет установлено светофорное регулирование.

Что касается работы общественного транспорта, то сейчас в поселок регулярно ходят автобусы от станции метро «Уручье». Добраться сюда можно буквально за 15 минут. Однако для комфорта жителей здесь планируют открыть новую станцию метро.

Поселок Восточный славится своей чистотой. Значительная часть его территории облагорожена зелеными насаждениями. Здесь напрочь отсутствуют предприятия, загрязняющие окружающую среду. Несмотря на массовую застройку территории, в поселке продолжат сохранять зеленые зоны.

Александр Пищ, руководитель проекта застройки микрорайонов «Уручье-3», «Уручье-4»:

В общественном центре выделена территория площадью 1,9 га под ландшафтную рекреационную зону. В микрорайоне № 4 планируется сохранение части лесного массива общей площадью 1,4 га с его последующим благоустройством и устройством мест для отдыха.

Поселок и сейчас продолжает активно развиваться. Завершить намеченное строительство в микрорайонах 3 и 4 планируют до 2020 года.