Твердо стоят на страже транспортной безопасности страны. В Беларуси отмечают День железнодорожных войск – подразделений, чья работа редко попадает в кадр, но критически важна для обороны государства. Стальные магистрали протяженностью почти 11,5 тысячи километров обеспечивают движение не только гражданских поездов, но и армейских составов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачи транспортных войск – заменить поврежденное полотно, проложить путь там, где это кажется невозможным, обеспечить безопасное прохождение поездов с техникой и личным составом. В их структуре есть уникальное соединение – 30-я железнодорожная бригада, единственная такого профиля в белорусской армии.

Сергей Анципович, командир 30-й Краснознаменной отдельной железнодорожной бригады:

Бригада участвовала во многих объектах, таких значимых, начиная с реконструкции «Острова слез», Кургана Славы, железнодорожного вокзала в Минске, строительства Национальной библиотеки. Ну, за многие годы очень много строек таких. Бригада выполняет задачи на сегодняшний день на 25 объектах. Один из них – это наводка моста через реку Западная Двина в Бешенковичах. Это мост, который соединяет, грубо говоря, в Бешенковичах два берега. То есть мост разводится, проходит судно, баржи, потом снова наводится, и гражданское население постоянно им пользуется, пока идет навигация.

Несмотря на военное предназначение, в мирное время железнодорожные войска выполняют широкий спектр задач в интересах гражданского сектора: от восстановления участков путей до участия в крупных инфраструктурных проектах. Для военнослужащих это часть боевой подготовки – работа в реальных условиях, которая напрямую влияет на готовность армии к выполнению задач в особых ситуациях.