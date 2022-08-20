«Люди боялись на 9 Мая выйти». Почему Киев стравливает украинцев между собой?
Так кто все-таки бьет из артиллерии по Запорожской АЭС? Для любого нормального человека это очевидно. Но, чтобы опровергнуть ложь западной пропаганды, наш корреспондент Григорий Азаренок вместе с гуманитарной миссией от Беларуси отправился в Запорожскую область.
Авторская рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж с места событий.
Вот этих людей сейчас обстреливает киевская хунта. Устраивает диверсии и теракты. За то, что те просто здесь живут. Продолжаются диверсии и в городе Мелитополь.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот Мелитополь, один из самых красивых городов, которые сейчас освобождены в ходе специальной военной операции. Здесь не было крупных боев, поэтому город сохранен практически полностью. Тем не менее боевики киевского режима часто устраивают через своих агентов диверсии, провокации. Поэтому все-таки военное дыхание здесь чувствуется.
И методы, схожие со змагарскими. Травля. Травля учителей и врачей, которые вышли на работу, травля всех, кто здесь живет, вплоть до детей и студентов. Девушка Юлия высказалась в СМИ, что рада была наконец отметить 9 Мая. А дальше по классической змагаро-бандеровской схеме. Угрозы, запугивание, развешивание плакатов.
Юлия Клименко:
У нас очень сильное давление было до этого. Многие люди, когда случилась спецоперация, боялись как-то стать на эту сторону, потому что их запугивали. И все работники бюджетной сферы, если они хотели выйти на митинг 9 Мая, понимали, что их уволят. Если они скажут свое мнение, хотя говорили, что у нас в стране свобода выбора и свобода слова. Но так не было. И за это очень сильно ущемляли. И сейчас даже многие люди боялись на 9 Мая выйти, поскольку думали, что… В основном моя мама, я не побоялись, но при этом наши карточки все украинские заблокированы, и со стороны Украины все люди, которые поддержали новую власть, были уволены.
Григорий Азаренок:
И потом вы столкнулись с угрозами?
– Да. Я столкнулась с угрозами, и они продолжаются сейчас. Весь интернет практически выставляет мои фотографии, как-то их фотошопят. Это очень сильно развито.
– И на улице развешивали?
– Да, на улице развешивали мои фотографии, писали нехорошие слова.
– Как сейчас атмосфера, обстановка в городе?
– Сейчас у нас все в городе спокойно, хорошо. Спасибо большое тем, кто нас защищает. Мы правда находимся в безопасности и рады, что Россия вместе с нами.
Следующая точка – Мариуполь. Мы здесь во второй раз. Два месяца назад здесь был ад. До рая еще далеко, но восстановление идет сверхбыстрыми темпами.
Григорий Азаренок:
Въезд в город Мариуполь. И сразу бросается в глаза вот такой момент. Были здесь несколько месяцев назад, и все было полностью уничтожено и разрушено. Потому что укрепрайоны ВСУ делали в жилых домах. И действительно проходили тяжелые бои, разрушения были большие. А сейчас можно увидеть, что практически новые дома уже построены. Потому что русские люди, Россия сюда пришла созидать. Созидать для этих людей новую жизнь. Действительно видно – фактически новая девятиэтажка.
Белорусы помогли чем смогли. Уверен, помогут еще. И местные жители благодарны.
Вероника Аксютина, заместитель министра по молодежной политике ВГА Запорожской области:
Нам очень приятно осознавать, что у нас есть единомышленники во всех уголках нашего мира. Поэтому мы всегда рады, когда к нам приезжают гости. Мы рады всех встречать, показывать, как здесь налаживается мирная жизнь.
Они умеют ценить и благодарить, как никто другой. Они знают, что такое лишения. Они знают, как живется после майданов. И они хотят по-другому.
Григорий Азаренок:
Там – разрывы убийства, кровь, горе, слезы, ракеты, теракты, возможные ядерные катастрофы, разборы людей на органы. У нас – уборочная, фестивали, лето. Мы закатали майдан в асфальт, они – нет. Очень простая диалектика. Нельзя не повторить за Президентом: цените свое, цените больше всего на свете.
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