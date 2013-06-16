В Беларуси отмечают День медицинского работника

Белорусские медики отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Ежегодно День медицинского работника выпадает на третье воскресенье июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, большинство людей в белых халатах сегодня на рабочем посту: свою вахту тысячи врачей и медсестер несут круглосуточно. За последние годы белорусская медицина сделала огромный шаг вперед. В стране снизился риск инфекционных заболеваний, уровень материнской и младенческой смертности соответствуют показателям наиболее развитых стран на планете, а успехи белорусских трансплантологов вывели нашу медицину на мировой уровень. С праздником медицинских работников поздравил Александр Лукашенко.