Не объект социальной помощи, а полноправные члены общества. 3 декабря в Беларуси отмечают День инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя в нашей стране принято говорить «люди с ограниченными возможностями», ведь наличие врожденных или приобретенных особенностей не мешает им полноценно участвовать в общественной и социально-экономической жизни страны.

А государство, в свою очередь, создает для этого максимально комфортные условия. Так, за последние 5 лет пенсии по инвалидности выросли почти в 1,8 раза. Если говорить о мерах поддержки, включая пособия, средства реабилитации, адресную помощь и социальные услуги, то за 2023 год и 9 месяцев 2024-го на эти цели было направлено порядка 10 миллиардов рублей. Повышенное внимание особенным детям и созданию для них равных возможностей во всех сферах, будь то образование, медицина или культура. Например, охват специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью детей с особенностями развития в нашей стране составляет 100 %.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Начиная от рождения в семье ребенка-инвалида, сегодня государство оказывает значительную поддержку с тем, чтобы создать условия для воспитания таких детей в семьях. Это и пенсии, это пособия, это различные технические средства социальной реабилитации, адресная социальная помощь и так далее. Трудовые льготы для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, услуги няни, целый комплекс, который позволяет сегодня облегчить труд родителей, воспитывая детей в семьях.