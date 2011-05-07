Как Минск готовится к празднику 9 мая

Ко Дню Победы изменился облик города. Красочное оформление в этом году обновилось. Столица заиграла яркими красками не только у традиционных мест массовых гуляний, но и во всех районах Минска.

К 9 мая Минск преобразится во многих деталях. В этом году к уже ставшей традиционной основной расцветке — из красного, оранжевого и желтого цвета — добавили лилово-сиреневый. Несомненно, весенний оттенок добавит свежести праздничному наряду столицы. Кстати, его в буквальном смысле шьют. Одних только флажков прострочено десятки тысяч.

Кстати, год от года праздничное оформление трех основных площадей — Независимости, Октябрьской, и у стелы «Минск — город-герой» разрастается все дальше. От центральных улиц — к остальным 9 районам Минска. Поэтому дизайнерский альбом все толще.

Идеи оформления каждый раз стараются сделать максимально свежими. Меняется и композиция, и графика, и плакаты, и растяжки. Среди новинок этого года — флаговые звезды у Дворца Республики, светящийся вечером орден на растяжке у площади Победы. Особенно праздничным будет оформление у железнодорожного вокзала и Национальной библиотеки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Чтобы подготовить и согласовать альбом с проектами, нужно около месяца. В роте почетного караула к 9 мая готовятся с начала года. Одну только одежду — две недели. Пришивают воротнички, погоны, чистят до блеска бляхи, гладят и чистят. Форма должна быть с иголочки. Военная выправка на грани ювелирного мастерства служащих элитной роты — уже легенда, как и подготовка.