В Беларуси открылась Летняя школа молодого аналитика
Первая в стране Летняя школа молодого аналитика открыта на базе детского технопарка. В торжественном мероприятии приняли участие руководители Министерства образования и Белорусского института стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники проекта – студенты, магистранты и молодые ученые, 25 человек из всех регионов. Для них эксперты проведут тренинги и мастер-классы. Главная задача программы – разъяснить, как работают аналитики, и определить идеи проектов, которые окажутся востребованы в нашей стране.
Дарья Соньчик, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Это новый ценный опыт, новые интересные знания и знакомства. Нас познакомят с новыми методиками, которые можно будет использовать в дальнейших исследованиях или в дальнейшей профессиональной деятельности.
Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Это результат целого года работы и взаимодействия с молодежью всех вузов страны. Это эксперимент общереспубликанский. В нем участвовало 35 команд из всех вузов нашей страны. Мы надеемся, что победители, те ребята, которые будут в Летней школе, получат наши знания, знания аналитики, подготовки документов.
В программе Летней школы молодого аналитика также посещение Центральной избирательной комиссии, Минского тракторного завода и мемориального комплекса «Хатынь».