В Беларуси открылась Летняя школа молодого аналитика

Первая в стране Летняя школа молодого аналитика открыта на базе детского технопарка. В торжественном мероприятии приняли участие руководители Министерства образования и Белорусского института стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники проекта – студенты, магистранты и молодые ученые, 25 человек из всех регионов. Для них эксперты проведут тренинги и мастер-классы. Главная задача программы – разъяснить, как работают аналитики, и определить идеи проектов, которые окажутся востребованы в нашей стране.