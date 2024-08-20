Казаков: У Украины убрали язык, историю, соседей, веру

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу Лукашенко с делегацией из Палестины, запрет УПЦ в Украине, а также поговорим об экономике в военное время. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

У Бога нет национальности. И когда Богу начинают приписывать национальность и таким образом пытаются затащить что-то новое, ментальное. Потому что когда у человека нет духовности, нет своих корней, то можно навязать что-то новое. Что-то новое – это чаще всего ЛГБТ. Что-то новое - это чаще всего отрицание своей семьи. Что-то новое – это отрицание нации, отрицание языка вообще, отрицание всего того, чем жила твоя страна.



У Украины убрали язык, у Украины убрали историю, у Украины убрали соседей, у Украины убрали веру. Что осталось от Украины? Территория, которая уже куплена такими корпорациями, как, например, Blackrock.