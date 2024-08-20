В комплексе «Минск-Мир» освятили закладной камень будущего храма. Узнали, какой будет святыня

В многофункциональном комплексе «Минск-Мир» будет построен православный храм. Он будет освящен в честь святителя Саввы Первого Сербского – почитаемого православного святого, жившего на рубеже XII и XIII веков. Закладной камень на месте будущего храма освятил митрополит Минский и Заславский Вениамин. Каким будет храм – в репортаже.

Важное событие для многофункционального комплекса «Минск-Мир», белорусской столицы и страны. На этом месте в комплексе будет возведен православный храм. Он будет воздвигнут в честь святителя Саввы Первого Сербского – одного из самых почитаемых святых Сербской православной церкви. Чин освящения закладного камня храма совершил митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Основание храма сего в честь и память святителя Саввы Сербского Первого. Наше священнодействие во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.

Основание храма сего в честь и память святителя Саввы Сербского Первого. Наше священнодействие во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.

Храм в честь Святителя будет построен по образу уже существующего. Это Апостольской собор Печской Патриархии Сербской православной церкви, который считают матерью всех сербских храмов. Его построили в XIII веке. В нем находится особо почитаемая верующими чудотворная икона Пресвятой Богородицы, написанная в 48 году нашей эры. В X веке икона была отправлена в Крым, где в 988 году православие принял Князь Владимир. По преданию, ему, Крестителю Руси, подарили икону. Впоследствии икона была перевезена на святую землю и была вручена святителю Савве, который принес ее в Сербию. Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Благодарна инвестору, что они хотят сделать что-то большее для города. Они инвестируют в строительство этого храма. Недооценить открытие и строительство храма невозможно.

На церемонии сербская делегация вспомнила и поддержку, которую Беларусь оказала стране в 1999-м, когда страну бомбила натовская авиация.

Единственный Президент из всех существующих на тот момент – это был ваш Президент Лукашенко, который приехал туда и поддержал Сербию. Наш народ считает себя должником перед вами за ту помощь, за то, что вы и дальше нас поддерживаете.

Приход храма в честь преподобного Саввы в Минске основан в 2017 году. Сейчас богослужения совершаются во временном помещении, а также в недавно возведенной часовне в честь иконы Божией Матери «Троеручица», которая находится на территории будущего храма. Богослужения в часовне прежде всего посещают жители комплекса «Минск-Мир», но и других районов.

В ближайшее время на площадке состоится закладка памятной капсулы. Участие в ней примет высокопоставленная делегация из Сербии, духовенство двух стран. Строительство, как ожидается, займет два года.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии:

В Беларуси такая красота, такой порядок, особенно, когда мы приехали в Минск. Вы знаете, есть такой стереотип, который чаще всего на Западе говорится. Они представляют Беларусь совершенно не в том свете, в котором она действительно существует. Поэтому им надо приехать сюда и многому научиться, потому что такого порядка, красоты и чистоты я нигде не встречал, уж точно не в Европе.