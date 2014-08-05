В Беларуси объявлен пятый – самый высокий – уровень пожароопасности

Новости Беларуси. В Беларуси со второй половины июля установилась аномально жаркая погода. Сейчас в стране объявлен 5 – самый высокий – уровень пожароопасности.

В Гомельской области только за один день выгорело почти 10 гектаров леса. Из-за этого во всех областях введен полный запрет на посещение лесов.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Эта мера, конечно же, вынужденная. Объяснение простое: только за минувшие сутки зарегистрировано почти 300 пожаров в природных экосистемах. Это лесные, торфяные пожары, возгорание травы и кустарника. Причина всех этих чрезвычайных ситуаций – человеческий фактор, неосторожность, невнимательность, шалость с огнем. Если мы хотим дышать чистым воздухом, несмотря на столь экстремальные погодные условия, то для этого нужно отказаться от посещения лесов. При этом, разумеется, подразделения МЧС, Министерство лесного хозяйства проводят мониторинг. Работают наши борта, Беллесавиа, МЧС. В воздухе находятся практически весь световой день именно для того, чтобы обнаружить подобный пожар на начальной стадии и ликвидировать его с наименьшими усилиями, с наименьшими затратами.

В минувшие выходные удалось быстро локализовать пожары в Могилевской и Минской областях. Там аномальный плюс не выдержала техника – загорелись комбайны. Однако пламя не успело перекинуться на поля.

В Гродненской области механизаторы не смогли сами справиться с горящей техникой, пришлось обращаться к спасателям. Но огонь перекинулся на лесопосадку. В результате пламя уничтожило гектар зеленых насаждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимальный уровень пожароопасности будет действовать в Беларуси до тех пор, пока не начнутся дожди, которые снизят риск возгорания полей и лесов.

Из-за нестерпимого зноя на полях, где сейчас горячая пора вдвойне, дежурят спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Гриневич, первый заместитель начальника Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Попробуете солому, которая осталась после уборки урожая. Она настолько сухая, что представляет немалую опасность. Такую же практически, как порох. Достаточно одной искры, чтобы это поле могло загореться и огонь распространиться на всю территорию.

Сегодня дежурство на уборочной для сотрудников МЧС приравнено к выполнению боевого задания. Так называемое «пожарное прикрытие» - расчет МЧС в полной боевой готовности - находится практически на каждом поле, где работает сельхозтехника. Главная задача – не допустить возникновения пожара. Чтобы «битва за урожай» не превратилась в битву «с огненной стихией» позаботились и сами хозяйства.

Максим Капитонюк, водитель:

С самого утра едем заправлять бочку. Комбайны ждут, пока пожарники заправляются. Я смотрю за комбайнами, чтобы где-то воспламенений не было. Если какие-то воспламенения, сразу еду туда и начинаю тушение.

Сами аграрии признаются: страда в такую жару – дело нелёгкое, но для зерновых лучшей погоды не придумаешь. Зато от засухи страдают свекла и кукуруза - кое-где молодые побеги уже пожелтели и засохли.

Спасать сельхозкультуры на собственных приусадебных участках потянулись в садовые товарищества и утомленные солнцем горожане. Только вот о пожарной безопасности, вырвавшись из каменных джунглей, дачники порой забывают напрочь.

Сотрудник МЧС:

По, что происходит на этом дачном участке, запрещено по всем правилам пожарной безопасности.

Заглянуть за забор этого дачного домика сотрудникам МЧС пришлось без приглашения. Во время рейда их привлек явный запах дыма. Специалисты уверяют: этого тлеющего мусора было бы достаточно для крупного пожара. Тушить костер пришлось без хозяина - связаться с ним так и не удалось. Ольга Владимировна, дачница со стажем, признаётся: здесь подобные истории не редкость.

Ольга Липина:

У нас там через пару участков мужчина любит хворота себе наносить и костры себе устраивает. Это, честно говоря, неприятно. Потому что идет быд, у меня на участке все летает пепел и все, что хочешь.

Таким горе-дачникам небезопасная привычка дорого обойдется: кроме административной ответственности, штраф до 30 базовых величин, а это 4,5 миллиона рублей. Любителей тихой охоты тоже предупреждают: за грибами и ягодами в эти знойные дни в лес ни ногой! Не говоря уже о пикниках и мангалах. Правда, сегодня, в будний день, в лесу никого встретить нам так и не удалось.

Андрей Качур, инженер по охране и защите леса Брестского лесхоза:

Люди смотрят, что такая пожарная обстановка, меньше идут в лес. Прислушиваются.

Не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций – основная задача рейдовых групп, которые созданы в каждой области. Только по Брестскому региону их работает около двух сотен. Главная задача – не наказать, а еще раз предупредить о возможных последствиях беспечности при аномально высоких температурах.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

На территории Брестской области в связи с установившейся жарой все структуры переведены в режим боевой готовности. На сегодняшний день зарегистрированы пожары торфинников на территории Кобринского и Столинского района.

По прогнозам, в ближайшие пять дней погода в Беларуси останется засушливой и жаркой.