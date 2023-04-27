В Беларуси обновят Республиканскую доску Почёта. Кто показал лучший результат?

Новости Беларуси. Достойным – признание! В Беларуси к 1 Мая обновят Республиканскую доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития в 2022 году победителями признаны 64 организации и региона. Промышленники и строители, аграрии и педагоги, целые города и районы. Их результаты труда не только гордость страны, но и повод перенять лучший опыт. Кристина Протосовицкая продолжит.

Этот вкус сыра уже давно шагнул за пределы Беларуси, а в самой Синеокой за ним выстраиваются очереди. Такой осязаемый синоним любимого Бреста. Они приблизили для белорусов швейцарский раклет, девятимесячный мондор грано и маасдам. Их мягкое мороженое – в год 750 тонн – собрало целый белорусский фан-клуб сладкоежек. Здесь же впервые произвели питание для онкобольных. Это все об одном из крупнейших производителей сыров в Беларуси с кобринской пропиской.

Леонид Шибун, начальник отдела маркетинга и сбыта предприятия:

Наш основной торговый партнер – Российская Федерация. Туда поставляется более 80 % всей вырабатываемой на предприятии продукции. Несмотря на то что сегодняшняя тенденция мировая в молочной отрасли – это перепроизводство, мы в постоянном движении, ищем новые рынки сбыта, ищем новых партнеров. Так, из последних наших рынков – поставки осуществляются в Южную Корею, Индонезию, Китай. Наш успех – это награда за труд наших работников, которые выпускают такую высококачественную и всем полюбившуюся продукцию. Предприятие перерабатывает в сутки до 600 тонн молока. За 2022 год выручка выросла почти в полтора раза. Успешно вкладываются и в собственную сырьевую базу. За вкусом, знакомому почти каждому второму в Беларуси, и инновационным развитием стоит команда профессионалов. Их ежедневный труд – повод для почета на уровне республики.

Светлана Кицененко, ведущий экономист предприятия «Кобринские сыры»:

Выручка от реализации продукции составила свыше 380 миллионов. Темп роста к уровню прошлого года – 141 %. Темп роста экспорта составил 139,6 %. Отгружено продукции на 110 миллионов долларов. Это тоже рекордные показатели.

В «золотой рамке» и могилевское предприятие «БелЭмса». Резидент свободной экономической зоны уже 12 лет выпускает средства личной гигиены. Производство с турецким капиталом динамично развивается. Это семейный бизнес, и его учредители ни разу не пожалели, что местом рождения своего дела выбрали именно Беларусь – предсказуемого и надежного партнера. Компания прошла большой путь и стала одним из лидеров в своем сегменте товаров не только в Беларуси, но и в СНГ. В сложных условиях санкционного давления не только не остановила производство, но и сумела почти в три раза увеличить выпуск продукции, востребованной как в Беларуси, так и за рубежом. За 2022 год экспорт товаров здесь увеличился втрое.

Осман Учар, директор предприятия «БелЭмса»:

Конечно, год был непростым, но у нас есть свои цели, мы пытаемся их достичь, поэтому увеличиваем свои мощности, набираем команду. Сегодня в компании работают 400 человек примерно. И сейчас еще будем расширяться, будем строить склады, производственные цеха, поэтому не будем стоять на месте.

Первые в своем деле и гордость страны – всего 64 предприятия и региона, а это тысячи талантливых людей и десятки руководителей, кто ежедневно повышает качество продукции и услуг, внедряет новые технологии, научные разработки. И делает это лучше других в стране. Своего рода «золотой актив» Беларуси.