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Уникальные документы о Великой Отечественной войне представил Центральный архив КГБ

14 мая 2015 13:34
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Новости Беларуси. Новые факты о Великой Отечественной. Уникальные документы представил 14 мая Центральный архив КГБ.

Среди экспонатов – фотографии, сделанные в лагере советских военнопленных в Борисове. Также показали и сообщение бургомистра Минского района о национальном составе населения за 1941 год.

Многие документы до этого хранились под грифом «совершенно секретно». Архивисты провели большую работу по сбору, хранению и использованию документального наследия. Личные документы участников военных событий, их воспоминания специалисты сохранят для будущих поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Зверев, сотрудник Центрального архива Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Представлены документы, подтверждающие героизм жителей Беларуси на оккупированной территории, участие спецгрупп МТКБ БССР в годы войны на территории Беларуси. Более 30 подлинных документов.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт # Юрий Зверев

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