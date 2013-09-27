В Беларуси начали включать отопление

Новости Беларуси. Начало отопительного сезона. Уже 27 сентября тепло начало поступать в детские сады, школы и больницы. В жилых домах батареи начнут нагреваться на следующей неделе. Тем временем прогнозы синоптиков неутешительные: в выходные ожидаются заморозки и даже возможен мокрый снег.

Мама годовалого Георгия за последнюю неделю напрочь забыла об экономии электроэнергии. Когда в квартире малыш, говорит Татьяна, а столбик термометра едва дотягивает до 17 градусов, то о бережливости думать не приходится – ребенку должно быть комфортно. Но от одного желания батареи в квартирах не потеплеют, заверяют коммунальщики.

Геннадий Трубило, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Что касается жилья, то при устойчивой температуре плюс 8 и ниже необходимо включение отопления в жилье. Если верить прогнозам погоды, то это может произойти во вторник-среду. Но, я еще раз повторяю, решение о включении отопления принимают облисполкомы и Минский городской исполком по согласованию с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Министерство свое согласование в облисполком и Минский горисполком направило.

Ирина Панова в Могилевскую областную больницу приехала на операцию с района. В хирургическом отделении она лежит уже почти неделю. И каково было сегодня удивление пациентки, когда батареи в палате потеплели.

Ирина Панова, пациента Могилевской областной больницы:

Хорошо, что включили отопление, потому что похолодало. Люди после операций чувствовали себя неуютно, а сегодня очень тепло, хорошо, уютно.

Алексей Башаримов, пациент Могилевской областной больницы:

За эти дни похолодало, мы это почувствовали. Все думали, что до первого числа, а тут дали раньше.

Пациентам больницы сегодня повезло больше, чем жильцам многоэтажек. Учреждение здравоохранения – объект социально значимый, потому тепло ему подают раньше. Достаточно среднесуточной температуры не выше 10 градусов в течение все тех же пяти суток. Следующие на очереди – детские сады и школы. Их планируется подключить к теплу уже в эти выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Смирнов, заместитель начальника отдела энергетики и топлива Могилевского облисполкома:

Включение отопления будет зависеть от погодных условий, которые будут складываться, и когда они сложатся, то отопление будет включено незамедлительно.

Людмила Паращук, главный синоптик Республиканского гидрометеоцентра:

Уже почти неделю над республикой господствует прохладный воздух. В конце недели он стал холодным. Уже среднесуточная температура составляет 3-7 градусов, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Не изменится ситуация и на предстоящие выходные. По-прежнему воздушная масса будет поступать с северных морей, неустойчивая, холодная.

При таких показателях в жилом фонде страны планируют начать отопление уже с начала следующей недели. Это значит, что ждать комфортной погоды в доме осталось совсем чуть-чуть.