В Беларуси началась весенняя миграция водоплавающих птиц

Как сообщили в НИИ зоологии, первые в этом году перелетные водоплавающие появились в Брестской области.

Орнитологи зарегистрировали чибисов, серых гусей, уток и озёрных чаек, которые зимовали в Юго-Западной Европе и на Средиземноморье. На следующей неделе специалисты ожидают пернатых из Африки. А со второй декады марта на станции наблюдения под Туровом начнут учет перелетных птиц.

В этом году подобная станция будет работать и на реке Сож. В Беларусь на гнездовье через ее территорию летит более 90 видов пернатых.

Смотры отрядов по борьбе с птичьим гриппом, сформированных в Министерстве обороны Беларуси, пройдут уже в начале следующей недели. 12 марта проверят их готовность и проведут занятия по требованиям безопасности. По информации военных, в Вооруженных силах Беларуси созданы сводные отряды для оказания помощи в ликвидации очагов возможного возникновения инфекции на территории республики. При необходимости в течение суток они смогут приступить к работе и выполнить весь комплекс мероприятий.