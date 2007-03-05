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В Беларуси началась весенняя миграция водоплавающих птиц

05 марта 2007 15:09
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Как сообщили в НИИ зоологии, первые в этом году перелетные водоплавающие появились в Брестской области.

Орнитологи зарегистрировали чибисов, серых гусей, уток и озёрных  чаек, которые зимовали в Юго-Западной Европе и на Средиземноморье. На следующей неделе специалисты ожидают пернатых из Африки. А со второй декады марта на станции наблюдения под Туровом начнут учет перелетных птиц.
В этом году подобная станция будет работать и на реке Сож. В Беларусь на гнездовье через ее территорию летит более 90 видов пернатых.

Смотры отрядов по борьбе с птичьим гриппом, сформированных в Министерстве обороны Беларуси, пройдут уже в начале следующей недели. 12 марта проверят их готовность и проведут занятия по требованиям безопасности. По информации военных, в Вооруженных силах Беларуси созданы сводные отряды для оказания помощи в  ликвидации очагов возможного возникновения инфекции на территории республики. При необходимости в течение суток они смогут приступить к работе и выполнить весь комплекс мероприятий.

# общество # Птицы

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