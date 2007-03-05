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9 марта - выходной

05 марта 2007 11:58
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Постановлением Совета Министров, в Беларуси рабочий день переносится с пятницы 9 марта на субботу 17 марта. В соответствии с документом, организациям предоставлено право переносить рабочий день в ином порядке с учетом специфики производства.
# общество

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