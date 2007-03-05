9 марта - выходной

В нынешнем году программа замены пассажирского транспорта города впервые будет выполнена в короткие сроки - в течение первого полугодия.
Во Дворце искусств открылась выставка-ярмарка "Мир меда и здоровья". Началась она с благотворительной акции.
В Минске к 2010 году планируется внедрить автоматизированную систему управления дорожным движением.
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