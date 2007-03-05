Пассажирский транспорт столицы обновляется

В нынешнем году программа замены пассажирского транспорта города впервые будет выполнена в короткие сроки - в течение первого полугодия.

Подвижной состав обновят на 10%. Новая техника заменит машины со сроком службы 17-19 лет. На минские улицы в ближайшее время выйдут 127 новых автобусов и 23 троллейбуса. В следующем году из эксплуатации планируют вывести "ЛАЗы" и "Икарусы".

К 2010 году в столице планируют автоматизировать управление дорожным движением. Первая такая система была внедрена в Минске в 1999 году и охватила около 200 перекрестков. В перспективе она распространится по всему городу. В результате повысится безопасность движения, уменьшится количество "пробок" на дорогах. В наиболее напряженных местах города будет вестись видеонаблюдение. При обработке информации можно будет рассчитывать длину автомобильных очередей, определять задержку машин, высчитывать частоту и время остановок на перекрестках.