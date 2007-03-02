Мед - кладовая здоровья

Во Дворце искусств открылась выставка-ярмарка "Мир меда и здоровья". Началась она с благотворительной акции.Музыкальный центр и сладкие подарки от Мингорисполкома, белорусских пчеловодов и минского Свято-Елисаветинского монастыря получили воспитанникам детского дома №4. Выставка проводится по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета. Десятки сортов меда в столицу привезли пчеловоды из всех областей Беларуси, а также Поволжья, Абхазии, Киргизии, Кубани, Алтая и других регионов СНГ. Значительная часть собранных здесь средств будет направлена в детские дома столицы и на строительство социально-реабилитационного центра в Новинках. Выставка-ярмарка будет работать до 11 марта.