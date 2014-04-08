В Беларуси могут появиться дипломы об образовании образца, действительного в Великобритании

Новости Беларуси. Качественное образование – где получить и где применить? В Минске стартовал I Международный форум «Европейское качество образования». В белорусской столице собрались участники из 9 стран. Множество круглых столов, конференции и брифинги - трехдневный форум станет площадкой для активного обмена опытом.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Форум нам поможет понять, какие решения нам сейчас необходимо принять для того, чтобы реально достичь результатов в повышении качества. За этим стоят очень и очень серьезные системные изменения, которые последуют дальше. И это отразится, принципиально отразится на конкурентоспособности высшей школы. На том, в какой степени наша молодежь отреагирует на интересы, на потребность нашего рынка труда, на потребность экономики.

Я надеюсь, что в ходе дискуссий мы увидим конкретно, что нам лучше сделать, чтобы завтра вместе с партнерами из других стран предложить конкретные взаимовыгодные проекты. Сегодня - не подведение итогов, а выработка приоритетов. Приоритетов, которые будут направлены на повышение качества, вот что нам нужно сделать, чтобы повышать качество образования.

Брюс Бакнелл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Форум - это очень важно, потому что это возможность, чтобы ВУЗы Великобритании могли бы работать вместе с ВУЗами в Беларуси. Здесь это для дискуссии об образовании.

В рамках форума планируется подписать соглашение между Беларусью и Великобританией. Оно должно открыть широкие перспективы для трудоустройства выпускников, мечтающих работать в сфере бизнес-администрирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Титов, первый проректор бизнес-школы (Великобритания):

Соглашение создаст условие для того, чтобы английское образование было признано в Республике Беларусь на уровне национального стандарта. То есть человек, получивший образование ABE, он сможет с этим дипломом устраиваться на работу. То есть фактически мы говорим о двойном дипломе. Он будет действовать и в Беларуси официально, и он будет действовать непосредственно в Великобритании.