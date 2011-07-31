В Беларуси и Украине самая дешевая электроэнергия среди стран Европы и СНГ

На неделе российский интернет-ресурс «РИА-новости» опубликовал рейтинг цен на электроэнергию. Полем для исследования избраны страны Европы и СНГ. Для простоты сравнений все цены переведены в российскую валюту.

Самое дешевое электричество оказалось в Украине и Беларуси. Один киловатт-час в Беларуси стоит примерно один российский рубль. Как заявляют авторы исследования, в Европе так дешево электроэнергию больше никто не получает.

Далее в рейтинге и уже с отрывом Казахстан и Армения – здесь платят меньше двух рублей за киловатт-час. На пятой строчке оказалась, собственно, Россия с показателем в 2,17.

В среднем, в Европе, а в рейтинге представлены 37 стран, за электроэнергию платят более 5,5 рублей за киловатт-час. Около 10 рублей стоит она в Германии, больше восьми – на Кипре и в Бельгии. А дороже всего электричество в Дании – почти 11 российских рублей в эквиваленте.

Авторы исследования делают вывод, что цена на электроэнергию далеко не всегда зависит от наличия или отсутствия в стране мощностей по ее производству.