Беларусь и Россия 13 мая подписали документ о создании общего информационного пространства

Новости Беларуси. Создание международного медиаконтента и информационная безопасность. Эти темы стали ключевыми сегодня на встрече участников медиафорума «Партнерства во имя будущего». По мнению экспертов, которые собрались в Минске, определяющая роль в решении этих задач у журналистов. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит.

Максим Слиж, СТВ:

Так сложилось исторически, что журналист был регентом при королях и наставником перед народом. Современная журналистика, как и этот лифт, поднимается вверх, этаж за этажом, увлекая за собой общественное мнение. Это и собрались обсудить эксперты, кстати, на четвертом этаже.

И приходим мы с вопросом, который возникает исходя из сложившегося и устоявшегося термина. Журналистику принято называть властью четвертой. Но так ли это?! Вот Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства, утверждает: понятие устоялось и вот почему:

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства:

Для общества полезно, если будет такая четвертая власть. Есть стремление сделать для себя комфортную среду обитания: если начальник молчит, значит, и дальше буду продолжать. Но кроме начальника есть общественность. Общественность может выражать свое мнение главным образом через СМИ.

И здесь попробуй не согласиться. Хотя и мнению заместителя министра связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина так же не внять невозможно.

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

Если журналистика будет расценивать себя в качестве четвертой власти, то она будет думать о собственном величии или исторической роли в истории, а не о том, как получить дополнительное количество пользователей.

А затем пример подбросит. Да так просто пояснит!

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

Булочник производит очень важную продукцию. Булочнику никогда не приходит в голову объявить хлебопекарню представителем 5-ой,6-ой или 7-ой власти. Он печет булки, которые востребованы населением. То же самое и с журналистом. Он производит медиа-контент.

В ситуации с журналистикой вопрос качества – стратегический. Арам Ананян в Беларуси не первый раз и на собственном опыте убедиться успел: потребность в высокопрофессиональных СМИ напрямую отражает общественный пульс.

Арам Ананян, директор информационного агентства (Армения):

Те процессы, которые идут в Беларуси, они сопоставимы с теми, которые идут в мире.

И как здесь носом не крути, а помогает добиться высокого уровня метод исключения. Исключения из информационного пространства контента, который изначально был направлен на разрушения сознания человека. А по-простому, внести в его обыденный мир постоянное присутствие страха. Айнура Темирбекова вспоминает, как парочка лже-статей в её родной стране шороху навела.

Айнура Темирбекова, заместитель министра культуры информации и туризма Кыргызской Республики:

Мы пережили времена, когда были публикации, сообщающие о каких-то заболеваниях, которые целый туристический сезон могли обрушить.

Получается, что журналистике, где главное оружие – слово, веру в ценность само слово нужно сохранять. И здесь без помощи нельзя. Подписав документ об общем информационном пространстве Союзного государства, Беларусь и Россия показали пример.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Сегодня этим озабочены все страны. И, конечно, если объединяются усилия, то эта работа будет вестись более эффективно.

Максим Слиж, СТВ:

В том, что журналистика должна отражать действительность и при этом оставаться конкурентоспособной, мнения экспертов совпали, а вот насчет четвертой власти плюрализм мнений остался.