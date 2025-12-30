Указом Президента уточнён бюджет ФСЗН в 2025 году со значительным ростом доходов

Указом Президента уточнен бюджет ФСЗН в 2025 году со значительным ростом доходов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом динамики по фонду заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета увеличены его доходы на 2 млрд 696 млн 639 тыс. рублей. Из-за повышения пенсий выросли и его расходы на 429 млн 768 тыс. рублей. В результате этих уточнений плановый профицит фонда увеличился на 2 млрд 266 млн 871 тыс. рублей и составил 2 млрд 768 млн 684 тыс.