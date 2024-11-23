Привить правильные ценности молодёжи – преподаватели Гродненского университета обсудили тезисы Лукашенко

Открытый формат для самых разных встреч, который задал наш Президент, стал уже доброй традицией. Эти импульсы разошлись по всей стране в качестве многочисленных и разноплановых диалоговых площадок. Впрочем, с легкой руки Александра Лукашенко многое уходит в народ и становится мэйнстримом. Не будем забывать, на какой уровень поднялся опыт приема граждан. Людей готовы принять, выслушать и помочь на самом высоком уровне.

И эти тенденции необходимо сохранять. Пронести сквозь время на пользу будущим поколениям. На этом Президент сделал особый акцент, общаясь накануне со студентами столичных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорили, конечно, и о качестве белорусского образования. Президент подчеркнул заинтересованность в том, чтобы наши специалисты оставались в стране. Ведь возможностей предостаточно, а кадры всегда востребованы. Преподаватели и студенты обсуждают тезисы, озвученные Лукашенко на встрече в МГЛУ – подробности здесь.

Сергей Гресь, доцент кафедры социально-гуманитарных наук Гродненского государственного медицинского университета:

Как сказал Президент наш, мы живем в информационном обществе, а информационно общество подразумевает под собой обилие информации, которая передается через Telegram-каналы. Поэтому, естественно, что основная масса пользователей Telegram-каналов – молодые люди. Чем ближе будет дата выборов, тем эти фейки будут возрастать в арифметической прогрессии и, естественно, что наша задача, кафедры социально-гуманитарных наук, и вообще гуманитариев – бороться с этими фейками, формировать у молодого поколения немного другие ценности. Те ценности, которые присущи нашей национальной идее, программе. В вузе сегодня обучаются студенты из 50 стран мира, в том числе, Нигерии, Индии, Шри-Ланки, Мальдив. При этом, у всех равные возможности для учебы, жизни и развития, главное, иметь мотивацию. Для будущих врачей это, едва ли, не важнейший фактор успеха. А задача преподавателей – дать багаж знаний и привить правильные ценности молодежи.