Новости Беларуси. В Беларуси 7 апреля стартовала акция «Дом без насилия». Ежегодно в ней участвуют соцработники, милиция и медики, чтобы в очередной раз привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. По словам психологов, женщины и тем более дети, подвергшись насилию со стороны кого-либо из родственников, не спешат обращаться за помощью.

Запятую в своей истории Евгения уже поставила. После угроз мужа. Тот поднял на нее руку впервые. Будучи под градусом. Благо дочки, десятилетней школьницы, в тот момент дома не было. Женщина рассказывает: такое терпеть не стала.

Похожие ситуации, говорят социологи, в каждой десятой белорусской семье. Неутешающие цифры приводит и милиция. В 2015 году выросло число бытовых убийств на 40 процентов. А побои стали более тяжелыми. И практически во всех случаях полноправным фигурантом дела становится алкоголь.

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь:

У нас порядка ежемесячно по республике поступает от женщин около 20 тысяч сообщений о фактах насилия в семье. Эти же женщины потом своих же супругов, сожителей пытаются простить, как-то оправдать их деяния.

Когда замалчивать уже нет сил, приходят сюда. Это кризисная комната. А по факту – целая квартира, где люди, в большинстве женщины с детьми, могут переждать критическое время ссоры. От дня до нескольких недель. Пока специалисты, в том числе и милиция, не решат проблему.

Заводить дело, к слову, могут только после заявления потерпевшей. Однако не каждая женщина готова дать огласку неприятной личной истории в письменном виде. Было бы проще наказать дебоширов по обращению родственников, жертвы или соседей. Увидев, грубо говоря, на теле синяки. Такая мера пока только инициатива МВД.

Татьяна Наумович, юрист:

В Израиле насилий в семье — это криминализованное преступление. Соответственно, человек либо выплачивает штраф, либо подвергается другому виду уголовного наказания. У нас это административное правонарушение. И если виновному лицу будет назначен штраф, то зачастую штраф ложится на семью.

В течение недели с этой проблемой в Беларуси будут бороться усиленно. Милиция вместе с медиками и соцработниками устроят рейды. В потенциально опасные семьи, чтобы не наказывать, а предупреждать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.