К акции «Письмо победителю» присоединились курсанты 72-го гвардейского учебного центра в Борисовском районе

Новости Беларуси. «Письмо победителю». Совместная акция Столичного телевидения, Белорусского республиканского союза молодежи и пионерской организации набирает обороты. Слова благодарности ветеранам написали курсанты 72-го гвардейского учебного центра в Борисовском районе. Творческое рвение военнослужащих поддержал и ведущий телеканала СТВ Сергей Манько.

Письма от солдат 21-го века — солдатам Победы придутся по душе. Курсантам не пришлось долго собираться с мыслями. Историю Великой Отечественной войны в современной белорусской армии сберегают. О подвигах 70-летней давности многие знают не понаслышке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.