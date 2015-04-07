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К акции «Письмо победителю» присоединились курсанты 72-го гвардейского учебного центра в Борисовском районе

07 апреля 2015 14:54
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Новости Беларуси. «Письмо победителю». Совместная акция Столичного телевидения, Белорусского республиканского союза молодежи и пионерской организации набирает обороты. Слова благодарности ветеранам написали курсанты 72-го гвардейского учебного центра в Борисовском районе. Творческое рвение военнослужащих поддержал и ведущий телеканала СТВ Сергей Манько.

Письма от солдат 21-го века — солдатам Победы придутся по душе. Курсантам не пришлось долго собираться с мыслями. Историю Великой Отечественной войны в современной белорусской армии сберегают. О подвигах 70-летней давности многие знают не понаслышке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# общество # Сергей Манько # Акция «Письмо победителю»

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