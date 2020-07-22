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В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра

22 июля 2020 10:57
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Новости Беларуси. В Беларуси уже 15 пациентов проходят лечение от онкологических заболеваний при помощи экспериментальной вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра-1

Инновационный проект реализуют белорусские медики совместно с американскими коллегами. Так называемые ДНК-вакцины сейчас разрабатывают многие фармацевты мира. Выбор сделали в пользу препарата Бостонской биотехнологической компании.  

В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра-4

«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»

Первые испытания показали, что его введение не даёт каких-либо значимых побочных эффектов.  

Это новое слово в лечении онкозаболеваний, для которых были исчерпаны все стандартные методы.  

Препарат заставляет собственную иммунную систему противостоять клеткам опухоли. Научно-исследовательский проект по изучению эффективности применения химиоиммунотерапии стартовал в апреле.   

В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра-7

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:   
Сейчас разработан протокол клинических исследований. Протокол подразумевает включение 160 пациентов, это та необходимая группа, после которой будут оценены отдаленно результаты лечения. Первые 15 пациентов позволили ответить на вопрос о безопасности вакцины. Мы действительно не видели никаких осложнений. Но в онкологии надо понимать, что эффект оценивается по отдаленным результатам лечения это многодичная выживаемость, 3-летняя, 5-летняя выживаемость. Поэтому мы в начале этого пути.   

В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра-10

Белоруска победила опухоль, а сейчас с протезом танцует, участвует в беговых марафонах и покоряет Восточные Альпы

За несколько десятилетий онкологическая служба Беларуси сделала мощный рывок вперед. Еще 20 лет назад две трети пациентов умирали от злокачественной опухоли, сейчас это чуть больше 30 %.  

# Онкология # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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