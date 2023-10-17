Наталья Кочанова встретилась с министром иностранных дел Венесуэлы

В том, что у Минска и Каракаса огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества, уверена председатель Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова сегодня также встретилась с министром иностранных дел Венесуэлы. Несмотря на разделяющее страны расстояние, они давно поддерживают дружеские отношения, фундамент которым заложили лидеры двух стран. Теперь в приоритете и межпарламентское взаимодействие. В условиях глубокой мировой турбулентности Беларусь и Венесуэла показывают пример, как сегодня страны могут жить по своим законам, традициям и развиваться во благо своих народов. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что Беларусь – надежный партнер, друг и товарищ Венесуэлы, который готов протянуть руку помощи в трудные времена.