Прямой эфир

Наталья Кочанова встретилась с министром иностранных дел Венесуэлы

17 октября 2023 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В том, что у Минска и Каракаса огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества, уверена председатель Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с министром иностранных дел Венесуэлы-1

Наталья Кочанова сегодня также встретилась с министром иностранных дел Венесуэлы. Несмотря на разделяющее страны расстояние, они давно поддерживают дружеские отношения, фундамент которым заложили лидеры двух стран. Теперь в приоритете и межпарламентское взаимодействие. В условиях глубокой мировой турбулентности Беларусь и Венесуэла показывают пример, как сегодня страны могут жить по своим законам, традициям и развиваться во благо своих народов. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что Беларусь – надежный партнер, друг и товарищ Венесуэлы, который готов протянуть руку помощи в трудные времена.

# Беларусь-Венесуэла # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Венесуэле и Беларуси необходимо выработать дорожную карту совместных действий
17 октября 2023 10:50

Лукашенко: Венесуэле и Беларуси необходимо выработать дорожную карту совместных действий

Лукашенко – вице-президенту Ирана: если мы о чём-то договорились, это должно быть исполнено в срок
17 октября 2023 10:44

Лукашенко – вице-президенту Ирана: если мы о чём-то договорились, это должно быть исполнено в срок

В Беларуси проходит конкурс для блогеров. Рассказываем, почему в нём стоит принять участие
17 октября 2023 10:34

В Беларуси проходит конкурс для блогеров. Рассказываем, почему в нём стоит принять участие