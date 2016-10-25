Два пассажирских поезда столкнулись в ЮАР: погиб 1 человек, ранены не менее 122

Новости ЮАР. В провинции Гаутенг Южноафриканской республики столкнулись два пассажирских поезда. Погиб один человек и по меньшей мере 122 были ранены. Более трагическим последствиям воспрепятствовала крайняя изношенность путей в местах аварии: из-за этого скорость составов была сравнительно невелика.

Не составило труда установить причину трагедии: по вине диспетчера оба поезда ехали по одной колее.

Железнодорожное сообщение в ЮАР развито относительно слабо и соответствующая инфраструктура быстро приходит в негодность. Еще быстрее, как выяснилось, утрачивают профессиональные навыки сотрудники министерства путей сообщения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.