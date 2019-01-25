Возложение цветов, реквиемы и молитвы. В Беларуси начинаются мероприятия в память о жертвах Холокоста

Новости Беларуси. Мероприятия в память о жертвах Холокоста начинаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 января у мемориала на бывшем еврейском кладбище пройдет траурная церемония с участием историков, дипломатов, представителей различных конфессий.

Молитва и зажигание шести свечей – по одной за каждый миллион погибших евреев, которые стали жертвами Холокоста. А вечером откроется выставка, которая расскажет о спасении на оккупированных советских территориях в годы войны.