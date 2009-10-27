В аэропорту Красноярска самолет сбил фонарь

Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании S7 («Сибирь») выкатился за пределы рулевой дорожки взлетно-посадочной полосы в красноярском аэропорту «Емельяново».

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в понедельник, 26 октября, в 18:57 по местному времени (13:57 по минскому). Аэробус выкатился за пределы дорожки на 20 метров и сбил светосигнальный фонарь.

Самолет летел из московского аэропорта «Домодедово», на его борту находились 78 пассажиров и три члена экипажа, а также 850 килограммов багажа, 250 килограммов почты и 1990 килограммов груза. Никто из людей не пострадал, пассажиров эвакуировали в здание аэропорта. Самолет повреждений также не получил.

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