Прямой эфир

Николаю Караченцову исполняется 65 лет

27 октября 2009 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Известность к нему пришла в 1975 году с выходом фильма «Старший сын».

Затем были кинохиты — «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Приключения Электроника», «Человек с бульвара Капуцинов». Многие помнят актера по фильму «Белый росы», который снимался на «Беларусьфильме» и до сих пор является одним из самых любимых у зрителей. Артист  снялся более чем в ста фильмах.

И в свой юбилей он впервые выйдет на сцену после автокатастрофы.

Народного артиста России Николая Караченцова с 65-летием поздравил  Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Тысячи белорусских поклонников любят и ценят Вас — выдающегося драматического актера, замечательного певца и прекрасного человека, чье искусство роднит и сближает наши братские народы». — говорится в поздравлении.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 октября 2009 09:58

В Туркменистане отмечают День независимости

27 октября 2009 09:54

В Испании вторые сутки бастуют сотрудники крупнейшей в стране авиакомпании

27 октября 2009 08:46

Адвокат Саманты Геймер призвал суд прекратить дело в отношении Полански