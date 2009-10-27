Николаю Караченцову исполняется 65 лет

Известность к нему пришла в 1975 году с выходом фильма «Старший сын».

Затем были кинохиты — «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Приключения Электроника», «Человек с бульвара Капуцинов». Многие помнят актера по фильму «Белый росы», который снимался на «Беларусьфильме» и до сих пор является одним из самых любимых у зрителей. Артист снялся более чем в ста фильмах.

И в свой юбилей он впервые выйдет на сцену после автокатастрофы.

Народного артиста России Николая Караченцова с 65-летием поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Тысячи белорусских поклонников любят и ценят Вас — выдающегося драматического актера, замечательного певца и прекрасного человека, чье искусство роднит и сближает наши братские народы». — говорится в поздравлении.