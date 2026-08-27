В 51‑й гвардейской артиллерийской бригаде продолжается проверка боеготовности по поручению Президента

Напряженная обстановка у наших границ и беспрецедентные внешние вызовы требуют от Беларуси особых мер, направленных на сохранение национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный принцип сегодня – полная готовность к любому развитию событий. В 51‑й гвардейской артиллерийской бригаде продолжается внезапная проверка боеготовности, объявленная по поручению Президента. В часть уже прибыли первые военнообязанные. Ход масштабных маневров контролирует Государственный секретариат Совета Безопасности. Особое внимание – качеству работы всей вертикали управления: от Министерства обороны до конкретного подразделения.