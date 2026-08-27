Сердце Большого театра Беларуси: гостям впервые показали уникальную люстру вблизи

Раз в год сердце Большого театра Беларуси – грандиозную люстру весом в тонну и 200 килограммов – опускают в партер, чтобы подготовить ее к встрече со зрителями. В этот раз впервые на уникальное действо пригласили гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они смогли рассмотреть каждую деталь на расстоянии вытянутой руки и сделать памятные кадры. Достопримечательность театра – люстра отечественного производства, ее изготовили в Лиде. Роскошь и блеск создают полтысячи ламп накаливания и более 30 тысяч хрустальных подвесок. Диаметр люстры – 4 метра, а удерживает ее механизм, расположенный на восьмом этаже, – настоящий триумф инженерной мысли.

Алеся Бортич, участница фотосессии «Хрустальный ракурс» в Большом театре Беларуси: Огромная благодарность театру за то, что разрешили зрителю прикоснуться к самому настоящему таинству. То, что мы видим где-то, можно сказать, высоко на небе, под куполом театра, таинство и роскошь опустилась прямо на театральные кресла. Ну разве это не чудо? И теперь уже, можно сказать, я думаю, станет доброй традицией в городе Минске каждый август еще вот такое действо.

Вадим Мартысевич, заместитель генерального директора Большого театра Беларуси:

Ежегодно мы опускаем нашу люстру для того, чтобы привести ее в технически полное исправное состояние. То есть меняем лампочки, чистим, моем. Ну и в этом году возникла такая идея – пригласить на это мероприятие наших зрителей. Люстре нашей 16 лет, у нас с момента реконструкции она здесь висит. Ежегодно порядка 120 лампочек мы меняем, потому что стоят лампы накаливания, они приходят в негодность в течение сезона.

Обслуживание люстры – трудоемкий процесс, который занимает целый день. На подъем и опускание конструкции уходит около полутора часов, в работе задействовано полтора десятка человек.