В Бресте осудили предпринимателей за неуплату налогов на 1 млн рублей

Прокуратура Бреста поддержала государственное обвинение в отношении трех жителей города. Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов в крупном размере и пособничество. Судебное следствие установило: двое обвиняемых занимались торговлей автозапчастями и «дробили бизнес», регистрируя более 20 подконтрольных индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволяло работать на общей системе налогообложения без уплаты НДС и подоходного налога по ставке 20 %. Ущерб бюджету составил около миллиона рублей.