В Бресте осудили предпринимателей за неуплату налогов на 1 млн рублей

Прокуратура Бреста поддержала государственное обвинение в отношении трех жителей города. Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов в крупном размере и пособничество. Судебное следствие установило: двое обвиняемых занимались торговлей автозапчастями и «дробили бизнес», регистрируя более 20 подконтрольных индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это позволяло работать на общей системе налогообложения без уплаты НДС и подоходного налога по ставке 20 %. Ущерб бюджету составил около миллиона рублей.
Никита Хоровец, старший помощник прокурора Бреста:
Примечательно, что пособником этого преступления стало лицо, которое оказывало индивидуальным предпринимателям бухгалтерские услуги. Ущерб, причиненный преступлением, обвиняемыми возмещен в полном объеме. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Ленинского района города Бреста постановил обвинительный приговор. На основании части 2 статьи 243 Уголовного кодекса обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 500 базовых величин – это свыше 22 тысяч рублей – с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет. Пособнику в уклонении назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 400 базовых величин – это 18 тысяч рублей.
Для всех обвиняемых применена отсрочка исполнения наказания на 3 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.