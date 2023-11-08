Прямой эфир

В 2023 году провели более 200 инженерных мероприятий по повышению безопасности на дорогах Минска

08 ноября 2023 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице снижается количество ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тем не менее на некоторых участках аварийность достаточно высокая.

В 2023 году провели более 200 инженерных мероприятий по повышению безопасности на дорогах Минска-1

Об этом говорили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с участием председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Так, на минской кольцевой автодороге за последние три года произошло 155 ДТП, где более 20 человек погибли. Поэтому инфраструктура на МКАД будет совершенствоваться с учетом анализа аварийности и пиковой интенсивности движения.

В 2023 году провели более 200 инженерных мероприятий по повышению безопасности на дорогах Минска-4

Денис Леванович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Рассмотрено два важных вопроса. Первый – о реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в текущем году всеми структурными подразделениями, вовлеченными в эту деятельность, в том числе коммунальными предприятиями, администрациями районов. Второй – о дальнейших мерах по повышению безопасности дорожного движения в Минске.

В Минске в этом году реализовано свыше 200 инженерных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Из них более 64 % на улично-дорожной сети, остальные – на дворовых и прилегающих территориях.

# Дорожное движение # общество # Денис Леванович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как живёт метро ночью – побывали в электродепо столичной подземки
08 ноября 2023 14:18

Как живёт метро ночью – побывали в электродепо столичной подземки

Пока семья из Горловки была в Минске, их дом сгорел дотла. Шокирующая история жителей Донбасса
08 ноября 2023 14:15

Пока семья из Горловки была в Минске, их дом сгорел дотла. Шокирующая история жителей Донбасса

В Минске наградили 200 самых талантливых школьников столицы
08 ноября 2023 14:09

В Минске наградили 200 самых талантливых школьников столицы