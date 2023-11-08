В 2023 году провели более 200 инженерных мероприятий по повышению безопасности на дорогах Минска

Новости Беларуси. В столице снижается количество ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тем не менее на некоторых участках аварийность достаточно высокая.

Об этом говорили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с участием председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Так, на минской кольцевой автодороге за последние три года произошло 155 ДТП, где более 20 человек погибли. Поэтому инфраструктура на МКАД будет совершенствоваться с учетом анализа аварийности и пиковой интенсивности движения.

Денис Леванович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Рассмотрено два важных вопроса. Первый – о реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в текущем году всеми структурными подразделениями, вовлеченными в эту деятельность, в том числе коммунальными предприятиями, администрациями районов. Второй – о дальнейших мерах по повышению безопасности дорожного движения в Минске.

В Минске в этом году реализовано свыше 200 инженерных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Из них более 64 % на улично-дорожной сети, остальные – на дворовых и прилегающих территориях.