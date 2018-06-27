В минском параде в День Независимости будет участвовать китайская рота почетного караула

Новости Беларуси. Китайские военнослужащие впервые будут участвовать в параде на День Независимости в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парадный расчет представит отряд почетного караула. В его составе – лучшие представители Вооруженных сил Китая. Они уже прибыли в Минск и приступили к тренировкам. Кстати, наша рота почетного караула уже принимала участие в параде войск в Пекине в 2015.