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В минском параде в День Независимости будет участвовать китайская рота почетного караула

27 июня 2018 06:53
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Новости Беларуси. Китайские военнослужащие впервые будут участвовать в параде на День Независимости в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минском параде в День Независимости будет участвовать китайская рота почетного караула-1

Парадный расчет представит отряд почетного караула. В его составе – лучшие представители Вооруженных сил Китая. Они уже прибыли в Минск и приступили к тренировкам. Кстати, наша рота почетного караула уже принимала участие в параде войск в Пекине в 2015.

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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