Прямой эфир

В 2018-2019 в Минск могут закупить еще 60 электробусов

06 октября 2017 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Использование электробусов в Минске позволило сэкономить до 15 % энергии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, такой транспорт без вредных выбросов и с низким уровнем шума.

Электробус не требует подключения к линии электропередач, а питается от специальных батареек.

В 2018-2019 в Минск могут закупить еще 60 электробусов-1

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:
Сейчас обсуждается вопрос о приобретении еще партии электробусов для Минска в 2018-2019 годах.

Если такое решение будет принято, то еще 60 электробусов будут курсировать.

Электробусы вышли на маршруты в середине мая 2017 года. Минск стал первым городом на постсоветском пространстве, где такие машины используются в регулярном сообщении.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Олег Быцко

Другие новости рубрики

Все новости
Я очень рада: 160 человек представят Минск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов
06 октября 2017 18:56

Я очень рада: 160 человек представят Минск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

«Брат делает такие волны, когда играет. И я это чувствую»: 14-летний пианист пишет песни слабовидящей сестре
06 октября 2017 18:34

«Брат делает такие волны, когда играет. И я это чувствую»: 14-летний пианист пишет песни слабовидящей сестре

Распил дров, сортировка овощей, запряжка лошади: подводим итоги конкурса «Властелин села»
06 октября 2017 18:17

Распил дров, сортировка овощей, запряжка лошади: подводим итоги конкурса «Властелин села»