В 2018-2019 в Минск могут закупить еще 60 электробусов

Новости Беларуси. Использование электробусов в Минске позволило сэкономить до 15 % энергии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кроме того, такой транспорт без вредных выбросов и с низким уровнем шума.
Электробус не требует подключения к линии электропередач, а питается от специальных батареек.
Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:
Сейчас обсуждается вопрос о приобретении еще партии электробусов для Минска в 2018-2019 годах.
Если такое решение будет принято, то еще 60 электробусов будут курсировать.
Электробусы вышли на маршруты в середине мая 2017 года. Минск стал первым городом на постсоветском пространстве, где такие машины используются в регулярном сообщении.