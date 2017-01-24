В 2017 году в Логойском и Молодечненском районе откроют свиноводческие комплексы

ННовостиБеларуси. Два свиноводческих комплекса, рассчитанных на 124 тысячи животных, появятся на Минщине в 2017 году. Их строит строительство завершат в Молодечненском и Логойском районах. Эффективность работы крупных сельхозобъектов вдвое выше обычных комплексов.

Задача по восстановлению поголовья свиней в регионе выполняется последние несколько лет.

Были возведены 9 крупных объектов. Именно здесь в центральном регионе сосредоточено около 90% производства. Фермы, которые не соответствуют современным стандартам и не обеспечивают производство конкурентоспособной продукции, прекращают работу.

Кстати, в 2016 году в Минской области произведено более 107 тысяч тонн свинины.

Хозяйства региона стали лидерами по поставкам мяса на внутренний рынок и на экспорт среди всех областей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.