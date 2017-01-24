Александр Лукашенко раскритиковал игру «Динамо-Минск» с одноклубниками из Риги

Новости Беларуси. В Беларуси может появиться республиканская система видеомониторинга общественной безопасности. 24 января о планах ее создания Президенту доложил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Подразумевается единый центр, который аккумулировал бы информацию со всех камер видеонаблюдения. И в режиме онлайн осуществлялся контроль за основными общественными, дорожными и другими объектами.

Предполагается, что не только органам внутренних дел, но и другим ведомствам будет предоставлен доступ к системе. В ближайшее время должно пройти совещание по вопросу о ее создании. На встрече поднималась и тема дальнейшей оптимизации МВД.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается. Коль улучшается, значит, нам надо постепенно идти к сокращению, но не бездумному, а оптимизации структуры. Поэтому мы не говорим, что это искусственное сокращение Притом, оптимизируя структуры, я вам обещал (и это свято выполняю), что сэкономленные средства остаются в вашем распоряжении. Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное необходимое имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь. Все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в 2 раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на 10 миллионов рублей, получите 20: 10 сокращенных и 10 дополнительно из бюджета. И госслужбе то же самое. Поэтому вы заинтересованы должны быть в этом, но не в ущерб службе. Не должно быть оптимизации и сокращения ради глупого, тупого сокращения. И тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою работу, службу в органах милиции, и они востребованы, значит, их нужно сохранить. Дело в том, чтобы сотрудник имел нормальную зарплату, но и работал чтобы как положено.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

В целом в истекшем году МВД выполнило основные задачи, перед нами стоявшие, мы не позволили измениться ситуации в криминальной среде в худшую сторону. Выдержали тренды, которые наметились ранее. Основные из них – снижение общеуголовной преступности, количества зарегистрированных преступлений и увеличение раскрываемости этих преступлений.

Улучшились основные показатели работы. В том числе и по борьбе с наиболее опасными видами преступлений. Укрепился правопорядок на улицах городов и в сельской местности. Существенных результатов удалось достичь по обеспечению дорожной безопасности.

Основные усилия в текущем году МВД планирует сфокусировать на раскрытии особо тяжких преступлений, пресечении фактов экономического ущерба, борьбе с оборотом наркотиков. Есть планы по сокращению числа милиционеров на улицах в городах с высоким уровнем общественного порядка.

Игорь Шуневич:

Решение будет однозначно. Количество находящихся на улицах сотрудников органов внутренних дел там, где возможно, мы уменьшим, поскольку необходимости в них сегодня нет. Если общественный порядок в данном конкретном регионе, городе или населенном пункте достаточно благополучный, мы видим, что там сотрудник не нужен, он там и не будет находиться.

В ходе рабочей встречи с министром внутренних дел Александр Лукашенко также поднял тему выступления белорусских хоккеистов в матчах КХЛ. Глава государства, в частности, раскритиковал игру «Динамо-Минск» с одноклубниками из Риги. Игорь Шуневич как председатель наблюдательного совета «Динамо-Минск» заверил, что белорусские хоккеисты сделают все, чтобы показать достойный бой в предстоящих играх КХЛ.