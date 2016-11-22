В 2017 году Лошицу и Серебрянку соединит мост через Свислочь

Новости Беларуси. 13 градостроительных проектов детального планирования сейчас разрабатывают в Ленинском районе Минска. В ближайшее время здесь будут активнее развивать предприятия экономического сектора, поддерживать малый и средний бизнес, а вместе с тем и создавать новые рабочие места.

На вновь созданные предприятия уже трудоустроено больше 1200 человек.

Такие приоритетные для развития Ленинского района задачи поставил новый глава Петр Шостак.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:

Я уже посетил все наши промышленные предприятия, узнал, какие проблемы сегодня есть на этих предприятиях. Понимаю, где надо помочь руководителям для того, чтобы наращивали объемы производства, чтобы у работающих на этом предприятии был достойный уровень заработной платы.

Чтобы была налажена связь населения и руководства администрации. Чтобы те вопросы, которые сегодня есть, мы смогли оперативно решать.

В районе активно ведется строительство, в частности – в «Лошице».

На 2017 год запланировано возведение детского сада на Солнечном переулке.

К разработке этого проекта уже приступили. Хотя в Серебрянке в избытке и детских садов, и школ, к ним организован подвоз.

Кроме того, оба микрорайона, Лошицу и Серебрянку, в первом полугодии 2017 года соединит дорога с пешеходным мостом через Свислочь.

А дальше дело за третьим транспортным кольцом, которое частично захватит и Ленинский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.