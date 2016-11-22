Беларусь поднялась на 31 место в рейтинге по развитию информационно-коммуникационных технологий

Новости Беларуси. Беларусь поднялась сразу на пять позиций в рейтинге по развитию информационно-коммуникационных технологий и заняла в нём 31-е место. Оценка давалась по 11 позициям. Учитывался доступ к информационно-коммуникационным технологиям, количество активных пользователей Интернета и навыки его использования.

На первом месте в рейтинге из 175 стран Республика Корея. Наши соседи по Евразийскому экономическому союзу – Россия и Казахстан – соответственно находятся на 43 и 52 месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.