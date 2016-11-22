Без конверта и марки: теперь милицию можно вызвать просто опустив записку в почтовый ящик

Новости Беларуси. Письмо надежды на спокойную жизнь Новая форма работы правоохранителей Минщины по реагированию на семейно-бытовые конфликты и факты преступлений, направленных против пожилых людей, призвана помочь как можно большему количеству беззащитных граждан.

Любой человек – в том числе и сам пострадавший – может опустить в почтовый ящик сообщение

с нформацией о характере правонарушения и адресе происшествия.

Причем для такого письма не нужно ни конверт, ни марка.

Информация будет оперативно проверена, меры приняты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.