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Без конверта и марки: теперь милицию можно вызвать просто опустив записку в почтовый ящик

22 ноября 2016 15:24
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Новости Беларуси. Письмо надежды на спокойную жизнь Новая форма работы правоохранителей Минщины по реагированию на семейно-бытовые конфликты и факты преступлений, направленных против пожилых людей, призвана помочь как можно большему количеству беззащитных граждан. 

Любой человек – в том числе и сам пострадавший – может опустить в почтовый ящик сообщение

с нформацией о характере правонарушения и адресе происшествия. 

Причем для такого письма не нужно ни конверт, ни марка. 

Информация будет оперативно проверена, меры приняты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Милиция Беларуси

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