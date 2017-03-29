Ядовитая вода пошла в минском доме после промывки труб. Жильцы: «Многие получили ожоги». ИП: «Дозировка превышена не была»

За последние 50 лет в мире произошло 507 конфликтов, связанных с доступом к воде. 21 из них закончился военными действиями. Локальный конфликт, о котором пойдет речь, привёл к войне между жильцами и коммунальщиками. К сожалению, без жертв не обошлось. Сильнейшая аллергическая реакция, химические ожоги, расстройство желудка.

Такие проблемы со здоровьем 10 дней назад возникли массово у минчан, проживающих в доме №23 по улице Лынькова. С тех пор врачи «скорой» помощи здесь частые гости. Вот только эскулапам не до чая.

Жильцы:

У меня младшему ребёнку годик, у него 3 дня была температура

Все жильцы пострадали, очень многие получили ожоги, чесались глаза у многих, у меня лично, у двоих детей заболели очень сильно животы, непонятно, по какой причине, потому что я понятия не имела, что оттуда идёт какая-то отрава. То, что в доме вода не только источник жизни, но и жуткой аллергии, жильцы, к счастью, поняли быстро. К слову, 85% всех заболеваний передаётся с водой. Каждый год от этих болезней умирает 25 миллионов человек. На Лынькова пока все, к счастью, живы. Жильцы:

У нас на подъезде было объявление, что 9 и 10 марта, с 09:00 до 17:00, у нас будет гидрохимическая промывка труб. Что приборами сантехническими пользоваться нельзя. Соответственно, в 17.05, я так понимаю, пользоваться можно. Я пришла с работы уже где-то в 18 часов, включила воду – и из холодного, и из горячего кранов вода шла зелёная, жёлто-синего, непонятного цвета и жуткого запаха. От неё прямо шёл такой дымок, как испарение.

Запах был отвратительный, у меня аж прямо защекотало в носу.

Химические опыты над жильцами объяснялись просто: 9 марта в доме производили химическую гидропромывку системы горячего водоснабжения, проще говоря, чистили трубы от ржавчины.

Ольга Пискарёва, СТВ:

Как позже отметят специалисты, работы были выполнены некачественно и в чистую питьевую воду попали химикаты. Более того, надлежащим образом жильцы информированы о данных манипуляциях не были. Что и вылилось в большое количество проблем. Жильцы:

До сих пор воды у нас нет. Плюс у нас у всех сантехника сейчас находится в таком состоянии – она вся испорчена. Ванны, раковины. Шла такая ржавчина, не знаю, что там разбавили – она не отмывалась.

Даже с подвозом чистой питьевой воды были проблемы. Сперва коммунальщики, вообще, отказали в ней, но наутро всё же организовали доставку.

За десять дней много воды утекло в системе дома, но, увы, она, по-прежнему, оставалась непригодной для питья. И тогда жильцы обратились на «горячую» линию СТВ.

Жильцы:

Коммунальщики всё это время вели себя странно, спустя 5 дней, когда мы на них все жаловались во все инстанции – писали жалобы, звонили, приходили лично на приём, они только спустя 5 дней принялись что-то делать. В итоге, до сих пор наша проблема не решена.

Так кто же автор небезопасных экспериментов? Кто подходит к работе не с умом, но спустя рукава? И кому обязаны жильцы дома №23 по улице Лынькова своими проблемами?

Андрей Апанасик, начальник участка №66 ГП «ЖЭУ №7 Фрунзенского района г.Минска»:

Проводили промывку сторонние организации. Со слов индивидуального предпринимателя, всё промыли до 17.00. Но вода оказалась ненормальная. Естественно, жильцы забили панику и начали подозревать, что и холодная вода непригодна.

Вследствие чего санэпидемстанция провела забор воды на анализ. Пока мы не получим результатов анализа, пользоваться ею можно только в технических целях. Сделано уже максимально всё – пролиты стояки, пролито всё полностью, очищены фильтры очистки. В данной ситуации совершенно непонятно, почему к выполнению работ был привлечён индивидуальный предприниматель, который нахимичил так, что сегодня коммунальщики вынуждены безостановочно прогонять воду по трубам. Кстати, вопрос, кому именно придётся платить за ядовитую воду, которую приходится бесцельно сливать, до сих пор остается открытым. Павел Мосайло, индивидуальный предприниматель:

Работы проводили следующего характера: промывалась система горячего водоснабжения по просьбе КУП «ЖКХ». Люди говорить могут многое, их слова ничем не подтверждены. Дозировка превышена не была На момент выхода сюжета в эфир стало известно, что 22 марта женщина, проживающая в данном доме, была экстренно госпитализирована в 10-ую городскую больницу с сильнейшей аллергической реакцией. Накануне пострадавшая пользовалась холодной водой в технических целях.

И пока коммунальщики проблему не решили, стараниями предпринимателя Павла Мосайло, из кранов жильцов дома №23 по улице Лынькова течёт вода, опасная для здоровья. Это подтвердили и результаты анализов Центра гигиены и эпидемиологии.

На сегодняшний день известно 135 разновидностей воды. Среди них не только сказочные «живая» и «мертвая», но и «скользкая», «стеклянная» и даже «резиновая».