Уютные номера первого хостела в Жодино успели оценить отдыхающие не только из разных уголков Беларуси, но и ближнего зарубежья

Идею для собственного дела подсмотрели во время одного из путешествий. Для гостей города хостел должен стать альтернативой существующему отелю.

Андрей Юрчик, администратор хостела: Раньше мы занимались грузоперевозками, постоянно в разъездах, а сейчас уже хочется быть домашним, быть ближе к жене, детям, оказывать внимание больше семье. Стараемся создать хороший уют, чтобы люди приехали и сказали вау.

Уютные номера эконом-класса уже успели оценить отдыхающие не только из разных уголков Беларуси, но и ближнего зарубежья.

Увеличить количество гостей владельцы рассчитывают и за счет промышленного туризма,

который сегодня активно развивают на белорусском автомобильном заводе.

Принять в хостеле готов не только любителей самой мощной техники мира. Ждут в Жодино и путешественников издалека. Доставка в аэропорт – в списке услуг новых и доступных апартаментов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.