В 2014 году в Витебске откроется духовное училище для женщин

Новости Беларуси. Обучение церковным песнопениям, иконописи и золотому шитью. В Витебске возрождено женское духовное училище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучаться в нём будут девушки и молодые женщины, имеющие среднее или высшее образование. Ректором учебного заведения назначен архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, которого на днях утвердили на должность главы представительства Белорусского экзархата в Москве.

Женское духовное училище откроет свои двери для воспитанниц-очниц только в следующем учебном году. Но Аню можно уже назвать его первокурсницей. Девушка учится на вечернем отделении витебской семинарии. После открытия нового училища, стала числиться его воспитанницей. Вместе с тем, девушка в этом году оканчивает Витебский ВУЗ. Буквально через полгода станет дипломированным выпускником художественного факультета. Тонкая натура и художник в душе черпает эмоции не только в мирской жизни, но и в религии.

Анна Петько, учащаяся 1 курса Витебского женского духовного училища:

Очень важно развиваться духовно, обогащаться духовно не только парням и мужчинам, но и девушкам.

В Витебской духовной семинарии занимаются в основном мужчины. Женщины тоже имеют право получать здесь образование. Но только в вечернее время.

Протоиерей Сергий Захаров, заместитель директора Витебского женского духовного училища:

По милости Божьей, Белорусским Сенодом было принято решение о создании женского духовного училища в Витебске. Возвращена историческая справедливость, поскольку оно функционировало еще с 60-х годов 19 века, было под особым покровительством жен императоров Александра II, Александра III. Имело достаточно высокий статус и уровень образования.

Во вновь созданном духовном училище девушки будут заниматься отдельно от мужчин. Здесь также будет регентское отделение — по обучению руководителей хоров. Появится и новое - церковного искусства, где станут обучать вышивке, золотому шитью, созданию и росписи икон. В каждом направлении свои нюансы.

Ольга Генералова, начальник иконописного отделения Витебской духовной семинарии:

Создание иконы начинается с подготовки доски. Сначала проклеивается, потом наклеивается ткань, которая называется паволока. Затем мы делаем грунт, наносим грунт до 30 слоев.

В новом учебном заведении работы сейчас невпроворот: от разработки документации и поиска преподавателей до благоустройства отведенных под училище помещений в женском монастыре.

Игуменья Сергия, настоятельница Свято-Духова женского монастыря:

В помещении, которое мы специально готовили для студенток. Здесь сделан ремонт, куплены новые кровати, новые матрасы. Я думаю, девочкам здесь должно быть удобно и комфортно.

Впервые православное женское духовное училище было открыто в Витебске в 1864. Там получали среднее образование дочери священнослужителей. Прошло почти полтора века. Однако здание, где размещалось первое училище, сохранилось до сих пор. Сейчас здесь Витебский облисполком.

К слову, местная власть идет навстречу верующим. Пообещали, что вскоре отдадут епархии здание, в котором прежде базировалась Витебская духовная семинария. Это учебное заведение «переедет» на свое историческое место, а женскому училищу впоследствии выделят собственную площадь.