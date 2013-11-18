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Происшествие на станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске. 20 минут движение было остановлено

18 ноября 2013 20:12
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Новости Беларуси. Подземный сбой в работе. В вечерний час-пик было остановлено движение в метро. Инцидент произошел на Московской линии. Пассажиров просили воспользоваться наземным транспортом, из-за чего на остановках города собралось много людей. Автобусы и троллейбусы были переполнены.

Причиной 20-минутного перерыва стала техническая неполадка одного из составов на станции «Парк Челюскинцев». На данный момент все поломки устранены. Движение полностью восстановлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жительница Минска:
С работы трудно добираться. Пришлось делать 2 пересадки. На станции метро «Уручье» стоял состав, двери его были открыты, но никуда не двигался. Многие добираются по верху.

Минчанка:
Мы заходили на станцию «Купаловскую», но всех людей попросили выйти. Нам никто не объяснил причину закрытия метро.   

# общество # Минское метро

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