Происшествие на станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске. 20 минут движение было остановлено

Новости Беларуси. Подземный сбой в работе. В вечерний час-пик было остановлено движение в метро. Инцидент произошел на Московской линии. Пассажиров просили воспользоваться наземным транспортом, из-за чего на остановках города собралось много людей. Автобусы и троллейбусы были переполнены.

Причиной 20-минутного перерыва стала техническая неполадка одного из составов на станции «Парк Челюскинцев». На данный момент все поломки устранены. Движение полностью восстановлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жительница Минска:

С работы трудно добираться. Пришлось делать 2 пересадки. На станции метро «Уручье» стоял состав, двери его были открыты, но никуда не двигался. Многие добираются по верху.

Минчанка:

Мы заходили на станцию «Купаловскую», но всех людей попросили выйти. Нам никто не объяснил причину закрытия метро.