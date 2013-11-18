Исчезнувшие реки Минска: где протекали, почему пропали и какие легенды с ними связаны

Легендарная река и один из символов Минска. Исток Немиги показан на картах предвоенного города на улице Разинской. В XIX веке река начиналась у Койдановского тракта, вытекая из болота, протянувшегося от места современной станции метро «Институт культуры» до старого аэропорта. Затем Койдановский тракт превратился в улицу Чкалова. За зданием администрации Октябрьского района когда-то находился исток Немиги.

Сегодня о прежнем начале исторической речки уже ничего не напоминает – на месте истока появились жилые дома и железнодорожные пути. Но на улице Разинской сохранился участок прежнего русла Немиги. Именно здесь река уходила в коллектор, протекала под улицей Немигой, а через 5 километров впадала в Свислочь.

Интересно происхождение названия Немиги. Имя реки означает «бессонная, беспокойная». И нрав ее не изменился за последние десятилетия. До сих пор во время проливных дождей река доставляет минчанам множество неудобств.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

И даже развалины этого дома, по окна ушедшие в землю, косвенно свидетельствуют о «мести» Немиги людям. Дом ведь был построен на месте прежнего русла реки.

У деревни Сухарево когда-то начиналась река Мышка. Сегодня вода в реке на большей территории пересохла и появляется по следам прежнего пути лишь после дождя.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 города:

На Мышке, название которой обозначает что-то маленькое, неприметное, теряющееся среди кустов и густой травы, находятся остатки самого старого пруда города. На этом месте, у бывшей деревни Петровщина, он существует уже около 500 лет.

Еще в середине XX века здесь начиналась Лошица. Исток реки находился за еловым лесом. Сегодня от нее осталась только канава, проложенная для осушения заболоченной долины.

Дальше Лошица текла вдоль улиц Громова и Космонавтов, общая ее длина достигала 15 километров. Но застройка города привела сначала к обмелению Лошицы, а затем и к исчезновению. Сегодня ее началом считается рукотворный пруд у проспекта Дзержинского, но и там она начинает уходить под землю.

И возникновение реки, и происхождение ее названия довольно интересны. По мнению ученых, река образовалась 120 тысяч лет назад, во время стояния на этом месте древнего ледника. Когда он начал таять, стекающая с его края вода вырыла глубокую ложбину и устремилась в сторону Свислочи.

Прежде, когда река была полноводной, ее уважительно величали Лошей. И это не совсем понятное слово породило несколько легенд о происхождении названия.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

По одной из них, возвращаясь из военного похода, князь решил остановиться на берегу небольшой реки. Княжеская дружина устроила ему импровизированную кровать, выкопав небольшую ямку и устлав ее шкурами. Князь переночевал, а реку, на которой ночевал князь, местные жители с тех пор стали называть Ложей, а позднее – Лошей.

Согласно второй легенде, название река получила в честь белой лошади князя, которая вынесла из битвы раненого хозяина.

По мнению же ученых, название Лоша произошло от старого наименования рыбы с красным мясом: лош, лошак. Так наши предки именовали лосося, раньше водившегося в речках Беларуси. По этой версии, Лоша, Лошица буквально означает «лососевую речку».

В народе до сих пор держится другое название этой реки – Мухля. Возможно, раньше Лошицей называли только нижнее течение, после слияния двух истоков – Мышки и Мухли. А название Мухля произошло от слова мухлеж – обман. Вот и текла здесь речка-обманка, то появляясь на поверхности, то исчезая под землей. В 2013 году она преподнесла минчанам неприятный сюрприз – из-за речки на полгода отложили ввод станции метро «Малиновка» в эксплуатацию.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

Дело в том, что в этом месте при строительстве дороги на Брест реку когда-то перегородили дамбой, оставив для течения небольшой проход. Но река по этому проходу не потекла, найдя себе путь под землей. Вот на эту подземную реку и наткнулись строители станции метро.

Еще одна известная с глубокой древности Минска река – Переспа. Длиной всего 4 километра она вытекала из Комаровского болота и впадала в Свислочь, образуя из-за нагромождения камней небольшой водопад. Это и послужило основанием к появлению легенды о возникновении Минска, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

Как говорит народное предание, между Татарским концом и Переспенским мостком, у самого Виленского тракта, там, где сейчас находится прибрежная зона гостиницы «Беларусь», поселился богатырь по имени Менеск. И построил он в том месте, где Переспа впадает в Свислочь, каменную мельницу. И возник город. Назвали этот город по имени богатыря – Менеском. А в последствии – Менском.

Сегодня от прежней Переспы осталась только небольшая канава длиной менее 200 метров. Само же название реки объясняется довольно просто: она протекает вдоль дорожной насыпи или дамбы, проложенной при прокладке Виленского тракта.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

С этими и другими реками, все еще протекающими по поверхности или же ушедшими под землю, связаны места подтоплений города. Поэтому необходимо учитывать места протекания былых рек, места, где располагались бывшие болота, при строительстве новых улиц и застройке микрорайонов.

Эти реки не исчезли навсегда, лишь опустились под землю и текут в прежних направлениях. И при случае могут еще не один раз напомнить о себе.