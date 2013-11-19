Курсанты Могилёвского высшего колледжа МВД самостоятельно сняли первый сериал о белорусской милиции

Новости Беларуси. Первый сериал о белорусской милиции. И снимают его будущие правоохранители - курсанты Могилёвского высшего колледжа МВД. Они же и в роли актёров. В каждой серии ребята примеряют на себя образы сотрудников различных подразделений: ОМОНа, ГАИ, уголовного розыска, департамента охраны. Первые серии фильма уже вышли в эфир местного телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В творческой команде, которая трудится над созданием первого сериала о белорусской милиции, 6 человек. Всё постигают сами. Несмотря на юный возраст кинематографистов, фильм на полках не залёживается. В эфир местного телеканала уже вышли 2 серии.

Андрей Денисевич, курсант Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:

Когда мы снимали первую серию в департаменте охраны, мы столкнулись с собаками. Мы ждали, что будут собаки, но думали, что ими будут управлять кинологи. Когда же нам предложили самостоятельно управлять животными, это вызвало восхищение! Собаки нас слушались, понимали все команды.

В каждой серии в наряд «заступают» три курсанта колледжа. На роли их выбрали не случайно. У каждого уже есть опыт работы на этом поприще. В лаборатории учебного центра колледжа ребята трудились с первого дня учебы.

Александр Мацкевич, курсант Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:

Мне очень нравится участвовать в таком проекте. Я думаю, не каждому выпадает такой шанс.

Кроме актерского опыта курсанты получают и представление о будущей профессии. Студент третьего курса Александр Колыско, например, после окончания колледжа станет оперативником. В сериале он работает как в кадре, так и с камерой - кинооператором.

Александр Колыско, курсант Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:

На таком материале я бы с удовольствием обучался, потому что он включает в себя не только теорию, но и практику. И это сразу видно, посмотрев данную передачу.

Сергей Венидиктов, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:

Вот они посмотрели, как Марат Леонидович сейчас проверяет граждан в зале ожидания, и им сразу стало все понятно: какие статьи уголовного кодекса, что делать и как реагировать.

Владимир Светличный, заместитель начальника Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:

Жизнь милицейская показана немного с другой стороны - изнутри. Это влияет на отношение между общественностью и органами правопорядка, повышает имидж профессии. Также мы ставим своей целью профориентационную работу. Потому что к нам на службу должны приходить люди, которые конкретно знают, чем они хотят заниматься и что будут делать.

Сейчас творческая группа «Наряда вне очереди» работает над монтажом третьей серии – про участковых. Уже отснят материал и о службе в ОМОНе. Всего ожидается порядка 15 серий.